Antrittsbesuch des Schweizer Bundespräsidenten in Wien

Am Freitag trifft sich der neue Schweizer Bundespräsident mit Alexander Van der Bellen und Sebastian Kurz in Wien. Unter anderem stehen künftige Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz im Zentrum der Gespräche.

Der neue Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer (68) absolviert am heutigen Freitag seine erste Auslandsreise, die ihn in der Tradition seiner Vorgänger nach Österreich führt.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien werden die ungewissen weiteren Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU stehen.

Bern und Brüssel haben sich im Vorjahr auf ein neues Rahmenabkommen geeinigt, doch trifft dieses in der Schweiz auf massiven innenpolitischen Widerstand. Maurer hat sich erst in der Vorwoche für Nachverhandlungen ausgesprochen, wovon die EU aber ähnlich wie beim Brexit nichts wissen will.