Antisemitische Beschmierungen auf Wiener Uni-Campus

Wissenschaftlerinnen der Katholisch-Theologischen und der Evangelisch-Theologischen Fakultät sowie des Instituts für Islamisch-Theologische Studien der Universität Wien haben ihre Verurteilung gegenüber israelfeindlichen und antisemitischen Parolen an den Wänden des Uni-Campus zum Ausdruck gebracht.

"Aussagen zur Vernichtung Israels verurteilen wir auf das Schärfste", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Am Wochenende waren Parolen an die Wände des Uni-Campus in Wien-Alsergrund geschmiert wurden.