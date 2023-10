Antisemitische Äußerungen: Wiener Bürgermeister Ludwig kritisiert Palästina-Demo

Am Donnerstag übte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Kritik an der Palästina-Demo - weil dort antisemitische Äußerungen gefallen und im Vorfeld entsprechende Plakate verbreitet worden sind.

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig kritisiert Palästina-Demo

"Ich habe größtes Vertrauen in die Arbeit der Polizei", sagte der Bürgermeister. Auch das Verbot der Kundgebung am gestrigen Dienstag sei nicht leichtfertig getroffen worden. Am Abend sei die Polizei dann mit "Augenmaß" vorgegangen. Sie habe sichergestellt, dass Ruhe und Sicherheit in Wien nicht gefährdet seien. "Ich gehe sehr davon aus, dass das in Zukunft so sein wird und bei angekündigten Demonstrationen ebenfalls auf Basis der Gesetze und mit Augenmaß entschieden wird."