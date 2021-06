Anti-Terror-Paket passierte zum Großteil den Justizausschuss

Mit Zustimmung von ÖVP, Grünen und SPÖ hat der Justizausschuss des Nationalrates am Dienstag jenen Teil des Anti-Terror-Pakets abgesegnet, der unter anderem einen Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen vorsieht.

Entwurf enthält Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen

Vorgesehen ist auch, Prävention und Deradikalisierungs-Maßnahmen zu verbessern, so die Parlamentskorrespondenz in einer Aussendung. Das gesamte Anti-Terror-Paket, das in Teilen bereits im Nationalrat beschlossen wurde, war nach dem Terroranschlag vergangenen November in Wien auf den Weg gebracht worden. Der nun im Ausschuss beschlossene Teil sieht u.a. auch eine effizientere Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor.