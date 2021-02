Anti-Terror-Paket für Grüne nicht in Stein gemeißelt

Laut Grünen sollen Erkenntnisse der BVT-U-Kommission in das Anti-Terror-Paket einfließen. Die SPÖ kritisiert die geplanten Maßnahmen und sieht Nehammer rücktrittsreif.

Das "Anti-Terror-Paket" der Regierung, dessen Begutachtung für den ersten Teil jüngst endete, scheint für die Grünen nicht in Stein gemeißelt: Die Erkenntnisse der Untersuchungskommission rund um Ingeborg Zerbes "werden jedenfalls auch in das Anti-Terror-Paket einfließen", hieß es aus dem Grünen Klub auf Anfrage der APA am Donnerstag. Die U-Kommission hatte einige der geplanten Maßnahmen als überflüssig bezeichnet. Kritik kam auch von der SPÖ.