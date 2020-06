Anti-Rassismus Demo in Wien: Kirchenprotest gegen Vandalismus

Die Demonstration von "Black Lives Matter Vienna" am Freitag hat zu einer kirchlichen Protestnote und einer polizeilichen Anzeige geführt.

Außenmauer großflächig beschmiert und verunstaltet

Vandalismus dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben

Einen ähnlichen Protestbrief hatte der Regens zuvor an die stellvertretende Bezirksvorsteherin des ersten Wiener Gemeindebezirks, Mireille Ngosso (SPÖ), geschrieben - in der Fehlannahme, sie sei für die Kundgebung verantwortlich. Im Schreiben an Imoan Kinshasa bekannte sich Tatzreiter zu diesem Irrtum. In diesem ersten Brief versicherte Tazreiter der aus der Demokratischen Republik Kongo stammenden Adressatin, die jüngsten Ereignisse in den USA mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd "haben auch bei uns in der katholischen Kirche für Entsetzen, tiefe Betroffenheit und Irritation gesorgt". Der Anlass der Kundgebung vor dem Erzbischöflichen Priesterseminar sei "daher für uns durchaus verständlich" gewesen. Dennoch seien die "mutwilligen, gruppendynamisch entlang des Demonstrationsweges entfesselten Beschmierungen" nicht zu rechtfertigen: "Wie kann man zurecht gegen die schwere Missachtung der öffentlichen und privaten Rechte von Menschen auf- und eintreten und dabei zugleich Mittel anwenden, die fremdes Eigentum missachten und es ungerechterweise schwer in Mitleidenschaft ziehen?"