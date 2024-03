Anti-Nehammer-Volksbegehren und Strafmündigkeit-Antrag im Nationalrat

Der Nationalrat hat sich am Donnerstag mit dem Volksbegehren "Nehammer muss weg" befasst. Darüber hinaus gab es einen FPÖ-Antrag auf Herabsetzung der Strafmündigkeit.

Haftung: Neuregelung gegen "Angstschnitte" von Bäumen

Es handle sich dabei um eine "faire Lösung für Menschen und Bäume", sagte Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Bisher habe es im Haftungsrecht keine eigene Regelung für Bäume gegeben, daher habe man sich an Gebäuden orientiert, erklärte sie. Die Gebäudehaftung passe aber "nicht zu einem lebendigen Ding wie einem Baum", meinte Michaela Steinacker (ÖVP). Mit der neuen Regelung gibt es die Beweislastumkehr nun nicht mehr. Bei der Ermittlung der Schuld ist künftig auch der Standort relevant: So gebe es etwa höhere Sorgfaltspflichten, wenn sich ein Baum in der Nähe eines Spielplatzes befindet, betonte Zadić.

Windräder: Aus für verpflichtende Nachtbeleuchtung

Windräder und andere Anlagen sollen künftig nur noch bei Bedarf beleuchtet werden müssen, also etwa wenn sich ihnen ein Flugzeug nähert. Damit kommt es aus Spargründen zu einem Aus der verpflichtenden Nachtbeleuchtung. Die entsprechende Gesetzesänderung passierte den Nationalrat am Donnerstag einstimmig.

Nationalrat befasste sich mit Volksbegehren

Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP) ortete eine "Minderheitenfeststellung" und vermisste angesichts des Titels Respekt der Initiatoren. Unter anderem prangerte er an, dass diese in der Begründung des Begehrens etwa Kritik daran geübt hätten, dass Nehammer schuld am schlechten Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin sei. Das nahm der Generalsekretär gleich zum Anlass, die FPÖ zu attackieren, sei diese doch die Partei der Freunde Putins in Österreich. Grünen-Mandatar Michel Reimon nannte die Freiheitlichen dann noch "Agenten einer fremden militärischen Macht".