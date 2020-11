Ansturm auf Naherholungsgebiete erwartet: Tipps für die Anreise

Auch an diesem Wochenende könnte es wieder zu einem Ansturm auf Naherholungsgebiete kommen. Der ÖAMTC empfielt daher: Alternative Ziele erwägen, Öffis nutzen und StVO-konform parken.

Am vergangenen Wochenende kam es auf den Zufahrten zu einigen Naherholungsgebieten österreichweit zu verkehrstechnischen Problemen, vor allem in Bezug auf abgestellte Fahrzeuge. So wurden in Krispl bei Salzburg dutzende Strafzettel ausgestellt, weil die Spielbergstraße für größere Fahrzeuge nicht mehr passierbar war. Eine ähnliche Situation ergab sich bei der Hohen Wand, einem beliebten Ausflugsziel der Wiener, was eine Sperre der Zufahrt nach sich zog.