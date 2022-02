Anstieg bei Beschwerden zu Betrug über SMS und Anrufe

Die Cyberkriminalität ist auch in Österreich gestiegen. So haben die Beschwerden bei der Meldestelle für Rufnummernmissbrauch von 28.379 im Jahr 2020 auf 56.418 im Jahr 2021 zugenommen.

Bei der Meldestelle für Rufnummernmissbrauch haben sich die Beschwerden von 28.379 im Jahr 2020 auf 56.418 im Vorjahr verdoppelt, so Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) für den Fachbereich Telekommunikation und Post, am Dienstag in einer Aussendung zum Safer Internet Day.