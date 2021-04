Anspruch von Gewährleistung soll erleichtert werden

Gewährleistungsansprüche bei Waren mit Mängeln sollen künftig leichter durchsetzbar sein. Unter anderem sind Verbesserungen bei der Beweislastumkehr oder der Verjährungsfrist vorgesehen.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) bereitet ein neues Gewährleistungsrecht mit etlichen Verbesserungen vor. Die Neuerungen gehen nun in die parlamentarische Begutachtung und sollen ab Juli gelten.

Beweislastumkehr bei Mängeln künftig zwölf Monate lang

Als wesentliche Verbesserung für Verbraucher und Verbraucherinnen soll die Frist für das Geltendmachen von Mängeln von sechs auf zwölf Monate verlängert werden. In dieser Zeit muss das Unternehmen - und nicht der Konsument - beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorgelegen ist. Damit kann viel länger die Reparatur eines Gerätes verlangt werden, erklärte die Justizministerin am Mittwoch. In der Praxis berufen sich Firmen oft darauf, dass ein später aufgetretener Mangel bereits ursprünglich vorhanden sei.