Ansiedlungsrekord in Wien: Mehr Unternehmen aus Großbritannien

Der Brexit macht sich bereits bemerkbar: Wien ist als Wirtschaftsstandort bei Unternehmen aus Großbritannien beliebt, im letzten Jahr gab es sogar einen Ansiedlungsrekord.

Wien ist bei internationalen Konzernen offenbar gefragt: Im Vorjahr zählte die Bundeshauptstadt 221 Betriebsansiedlungen aus dem Ausland – und damit so viele wie noch nie. Allein im Vergleich zu 2017 ließen sich 30 Unternehmen mehr nieder, freuten sich Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ). Der anstehende Brexit schlägt sich bereits in der Statistik nieder.

Hinter Deutschland mit 39 Projekten landete Großbritannien im Vorjahr nämlich bereits auf dem zweiten Platz in der Liste der zehn wichtigsten Herkunftsländer. 17 Betriebe aus dem Vereinigten Königreich zog es neu nach Wien. 2017 waren es erst sieben, was dem achten Platz im Top-Ten-Ranking entsprach.

Hanke betonte, dass mit 221 Ansiedlungen aus dem Ausland der inzwischen achte Rekord in Folge gelungen sei. Der Ressortchef sprach von ausgelösten Investitionen im Jahr 2018 in Höhe von 231,68 Mio. Euro und 1.753 neuen Arbeitsplätzen. Und stolz ist die Stadt auch darauf, dass die Mehrheit – nämlich 57 Prozent – aller in Österreich stattgefundenen Ansiedlungen (389) in Wien stattgefunden haben. Er verstehe insofern gar nicht, wenn die Hauptstadt immer wieder von “unqualifizierter Seite” krank geredet werde, weil dies dem Wirtschaftsstandort und damit auch Österreich schade, adressierte Bürgermeister Ludwig wohl in Richtung Bund.