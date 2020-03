Anschober will Zuwachskurve herunterbringen

Gesundheitsminister Anschober möchte die Zuwachskurve der Neuansteckungen herunterbringen. Derzeit sind es 36 Prozent Neuansteckungen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die Zuwachskurve von derzeit 36 Prozent Neuansteckungen pro Tag auf "20, auf 15 auf zehn Prozent" herunterbringen. Das sagte er in der ORF-TV-Sendung "Konkret" am Montagabend. China, Singapur und Japan seien "gute Beispiele", was drastische Maßnahmen bringen können. Ende der Woche will die Regierung evaluieren, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen.