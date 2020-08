Anschober im Krankenhaus: Lang geplante Routineuntersuchung

Am Mittwoch berichtete eine Zeitung von einem Krankenhausaufenthalt von Minister Anschober. Vom Gesundheitsministerium gab es jedoch Beruhigung: Es handle sich um eine Routineuntersuchung .

Von "Sorge in der Regierung", weil sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Krankenhaus befindet, berichtet die Tageszeitung "Österreich" auf ihrer Titelseite am Mittwoch. Im Gesundheitsministerium war man gegenüber der Zeitung und der APA um Beruhigung bemüht: Anschober unterziehe sich einer lange geplanten Routineuntersuchung.

Anschobers Gesundheit war in der Vergangenheit bereits Thema in den Medien, weil er sich in seiner Zeit als Landespolitiker 2012 wegen eines Burn-Outs eine dreimonatige Auszeit genommen hatte.