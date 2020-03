Anschober hält ab heute regelmäßig Livestream-Sprechstunden

Ab heute wird Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine "Video-Sprechstunde" für die Bevölkerung abhalten. Diese wird ab heute regelmäßig stattfinden.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird ab heute, Donnerstag, regelmäßig per Social Media-Livestream eine "Video-Sprechstunde" für Bürger abhalten. Unter anderem wird er dabei über die aktuelle Corona-Lage informieren, Nachbarschaftsinitiativen vorstellen und praktische Tipps geben, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums.

Bürger können Fragen per Mail einsenden

Interessierte Bürger können Fragen via Email (sprechstunde@sozialministerium.at) einsenden, die zu Themenbündel zusammengefasst und beantwortet werden sollen. Die heutige Video-Sprechstunde startet um 14.00 Uhr.

"Mir ist wichtig, gerade in diesen herausfordernden Zeiten direkt für die Österreicherinnen und Österreicher persönlich da zu sein", so Anschober: "Die Video-Sprechstunde soll den Abstand, der jetzt nötig ist, ein wenig verringern und den gemeinsamen Zusammenhalt stärken", so Anschober.