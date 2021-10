Anschlag in Wien: Stadt ließ Präventionsarbeit begutachten

Die Stadt Wien eine Studie zum Thema Extremismusprävention vorgestellt. Der Anlass dafür war der Jahrestag des islamistischen Terroranschlags in Wien vom 2. November 2020.

Studienautor Nicolas Stockhammer betonte bei der Präsentation am Freitag, dass Extremismusprävention "in hohem Maße eine kommunale Aufgabe" sei und die Stadt Wien einiges auf diesem Gebiet leiste.

Ludwig schaute auf Anschlag in Wien zurück

"Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen." Der Maßnahmenkatalog umfasse 50 größere und kleinere Maßnahmenpakete. Dazu gehören etwa theaterpädagogische Projekte, bei denen eine szenische Aufarbeitung von Alltagssituationen gemacht werde. Weiters gebe es Ausbildungsmodule für Polizisten und Fachkonferenzen. "Wir arbeiten weiter daran und wir schauen uns auch Konzepte aus dem Ausland an", so der Bürgermeister. "Die Studie soll ein Check der bisherigen Präventionsarbeit sein, was läuft gut, wo können wir besser werden."