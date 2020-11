Anschlag in Wien: Schnedlitz bezeichnet Nehammer als "Feigling"

Zwischen der ÖVP und der FPÖ wird der Ton immer rauer. FPÖ-Generaltsekretär Schnedlitz bezeichnete Innenminister Nehammer am Freitag als "Feigling". Sein Rücktritt sein "unausweichlich".

Der Ton zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ wird nach der Terrorattacke in der Wiener Innenstadt rauer. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung als "Feigling". Statt sein Versagen einzugestehen und zurückzutreten, tätige Nehammer falsche Schuldzuweisungen am laufenden Band. Dessen Rücktritt sei "unausweichlich", so Schnedlitz.