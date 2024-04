Anschlag auf ehemalige "unzensuriert.at"-Redaktion in Wien: FPÖ sieht Zusammenhang mit ÖVP

Die FPÖ wirft der ÖVP vor, indirekt für einen versuchten Brandanschlag auf die ehemalige Redaktion von "unzensuriert.at" in Wien verantwortlich zu sein. Die Polizei ermittelt.

Die FPÖ beklagt, dass es in der Nacht auf Samstag zu einem Brandanschlag auf die ehemalige Redaktion von "unzensuriert.at" gekommen sei, und stellte in einer Aussendung am Sonntag einen Zusammenhang mit Aktivitäten der ÖVP im U-Ausschusses zum "rot-blauen Machtmissbrauch" her.