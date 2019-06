Anreise zum Grand Prix: So kommt man am besten nach Spielberg

Vom 28. bis 30. Juni verwandelt sich der Red Bull Ring in Spielberg zur Pilgerstätte von Formel-1-Fans. Auf den Straßen kann es dabei zu Staus kommen, daher empfiehlt es sich, die Anreise zu planen.

Für eine angenehme Anreise stehen zahlreiche Varianten zur Auswahl – nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen und mancher Baustelle empfiehlt das Projekt Spielberg folgende Anreiserouten:

Wien / Ostösterreich: S6 –Knoten St. Michael –S36

Graz / südliche Steiermark: A9 –Gleinalmtunnel –Knoten St. Michael –S36

Salzburg: A10 –B96 –St. Michael im Lungau –Tamsweg –Murau –Judenburg

Oberösterreich: A9 –Bosrucktunnel –Knoten St. Michael –S36

Kärnten: B317–Neumarkter Sattel –Judenburg –S36 oder B78 –Weißkirchen in der Steiermark (Beschilderung vor Ort folgen)

Region Schladming / Selzthal: B320 –Liezen –B113 –Trieben (nicht A9) –B114 –Triebener Tauern –Pöls –via Fohnsdorf an den Red Bull Ring (Beschilderung vor Ort folgen)

Frühe Anreise ratsam

Die Organisatoren empfehlen eine Ankunftszeit vor 07:30 Uhr. Über die S36 Murtal Schnellstraße gelangen F1-Fans vom Knoten St. Michael kommend mit Abfahrtsmöglichkeiten bei Knittelfeld-West und Zeltweg-Ost an den Red Bull Ring, von Klagenfurt kommend über die Abfahrt Zeltweg-West.

Abhängig von der Farbe des Formel-1-Tickets werden die Fans bereits auf der Autobahn zu den nächstgelegenen Parkplätzen geleitet, die sich in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden.

Auf Schienen oder mit dem Bus zur Formel 1

Der Zielbahnhof für den "Großen Preis von Österreich 2019" ist Knittelfeld. Tägliche Verbindungen gibt es von Graz, Wien, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Villach. Zudem bieten Postbus sowie Eventbus Reisebusse aus ganz Österreich an. Kostenlose Spielberg Shuttlebusse stehen vom Bahnhof Knittelfeld und vom Busbahnhof Judenburg (Postgasse) zur Verfügung. Vom Shuttleterminal zum Veranstaltungsgelände sind es nur wenige Gehminuten. Die Gratis-Shuttlebusse fahren von Freitag bis Sonntag zwischen 8:00 und 20:00 Uhr in regelmäßigen Abständen. Am Samstag wird in der Zeit von 20:00 bis 24:00 Uhr ein Night-Shuttle-Dienst eingerichtet.

Camping für echte F1-Fans

Nur wenige Gehminuten vom Red Bull Ring entfernt befinden sich mehrere Campingplätze. Wer bereits den Mittwoch oder den Donnerstag als Tag der Anreise wählt, kommt problemlos ans Ziel und hat zudem die freie Platzwahl. Für eine möglichst optimale Anreiseverteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36 Murtal Schnellstraße durch LED-Hinweise geführt. Für Camping „Pink“, „Grün“, „Lila“, „Gelb“ und „Orange“ ist die Ausfahrt Knittelfeld West ideal. „Blau“ und „Rot“ sollten bei Zeltweg West abfahren. Die Zufahrt ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag den gesamten Tag möglich. Am Freitag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, daher wird eine Anreise bis 10:00 Uhr dringend empfohlen, am Samstag bis 09:00 Uhr. Die Abreise für Camper ist am Sonntag ab 20:00 Uhr möglich.

"Nimm’s Radl" –Park & Bike

"Nimm’s Radl" lautet einmal mehr die Devise bei der Anreise für Fans, die direkt aus der Region Murtal stammen und jene, die auf den letzten Kilometern zur Rennstrecke die Natur genießen wollen. Wer sich aus dem Auto auf den Sattel schwingt, kann Wartezeiten vermeiden und für ihn stehen in der Nähe des Red Bull Ring zwei Park-&-Bike-Parkplätze zur Verfügung: Großlobming (7,3 km entfernt, Nähe Schlossweg 19, 8734 Großlobming) und Weißkirchen (9,7 km entfernt, B77, Judenburgerstraße 32, 8741 Weißkirchen). Die Radwege von den Park-&-Bike-Parkplätzen zur Rennstrecke sind allesamt ausgeschildert. Der Radabstellplatz befindet sich in der unmittelbaren Nähe zum Red Bull Ring an der L503, der Spielbergerstraße.