Hier gibt es Antworten auf Fragen zur Beachvolleyball-EM 2023 in Wien.

Hier gibt es Antworten auf Fragen zur Beachvolleyball-EM 2023 in Wien. ©APA/HANS PUNZ (Symbolbild)

Hier gibt es Antworten auf Fragen zur Beachvolleyball-EM 2023 in Wien. ©APA/HANS PUNZ (Symbolbild)

Anreise, Spiele, Teilnehmer: FAQ zur Beachvolleyball-EM 2023 in Wien

Mehr als 100 Spiele erlebt Wien von Mittwoch bis Sonntag im Rahmen der Beachvolleyball-Europameisterschaft 2023. Hier finden Sie die wichtigsten zehn Fragen zur EM - und die dazugehörige Antworten.

Diese fünf Tage im August könnten dem ein oder anderen Beachvolleyball-Fan wie ein Traum vorkommen: 112 Duelle, Olympiasieger, Weltmeister, und Europameister bringt die EM 2023 nach Wien. Zur Vorbereitung finden Sie nachfolgend zehn Fragen zum Turnier.

Beachvolleyball-EM 2023 in Wien: Zehn Fragen zum Turnier

Wo werden die Spiele ausgetragen?

Die Beachvolleyball-EM geht auf der Donauinsel über die Bühne.

Welche U-Bahnstationen sind am nächsten zum Center Court?

Die U6-Stationen Handelskai und Neue Donau.

Wann spielt Österreich bei der Beachvolleyball-EM?

Diese Frage kann vor dem Start nur teilweise beantwortet werden. Was vor den ersten Partien feststeht: Matches mit Österreich-Beteiligung gibt es laut Spielplan am Mittwoch um 11 Uhr (Freiberger/Holzer), 12 Uhr (Friedl/Schützenhöfer) und 14 Uhr (Klinger/Klinger) sowie am Donnerstag um 11 Uhr (Waller/Ermacora, Seiser/Dressler), 12 Uhr (Seidl/Pristauz, Hammarberg/Berger) und 13 Uhr (Hörl/Horst, Leitner/Pascariuc). Dabei wird es aber nicht bleiben.

Welcher Tag bringt die meisten Partien?

Der Donnerstag. Mehr als ein Drittel aller Matches Beachvolleyball-EM in Wien finden an diesem Tag statt. Die wenigsten Begegnungen gibt es am Sonntag. Das sind allerdings die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale der Herren. Den Spielplan gibt es hier.

Wann genau steigen die Finalspiele?

Die Damen schließen die Beachvolleyball-EM in Wien mit dem Finale am Samstag ab 17.45 Uhr ab. Bei den Herren kommt es am Sonntag um 17.45 Uhr zum Endspiel.

Komme ich ohne Karte in die Red Bull Beach Arena?

Nein.

Sind Eintrittstickets vor Ort erhältlich?

"Wenn noch Restkarten verfügbar sein sollten, wird es eine Tageskasse geben, an der ihr Restkarten erwerben könnt", wird auf beachvolleyball.at erklärt.

Finden Side Events statt?

Ja.

Sind Olympiasieger und Olympiasiegerinnen in Wien mit dabei?

Ja. Anders Mol und Christian Sorum (NOR) waren 2021 erfolgreich, Laura Ludwig (GER) 2016.

Spielen die Titelverteidiger und -Titelverteidigerinnen bei der Beachvolleyball-EM in Wien mit?

Ja. David Ahman und Jonatan Hellvig (SWE) sowie Tina Graudina und Anastasija Samoilova (LAT) gehen nach ihrem jeweiligen EM-Sieg im Vorjahr auch in Wien an den Start.

Quelle Infos Spielplan, Tickets, Side Events: beachvolleyball.at