Anrainerparkplätze in Wiener Innenstadt werden aktiviert

In der Wiener Innenstadt wird es demnächst wieder Anrainerparkplätze geben. Das bedeutet, dass ein Teil der Stellplätze exklusiv für Bezirksbewohner reserviert wird.

2018 gab es bereits Anrainerparkplätze in Wiener Innenstadt

In der City gab es schon einmal Anrainerparkplätze. Dann kam es allerdings mit Anfang Dezember 2018 zu einer Änderung der Wiener Regelung, wonach ab dann auch Liefer- und sozialen Diensten eine Nutzung der Flächen zu bestimmten Zeiten erlaubt wurde. In diesem Zusammenhang mussten auch die Zusatztafeln mit der Aufschrift "lt. Amtsblatt Wien 41/2018" angebracht werden.

Einfahrverbot in Wiener City noch nicht beschlossen

Im heutigen Finanzausschuss wurde auch über die Beschilderung des geplanten - und mit vielen Ausnahmen versehenen - Einfahrverbots in die City besprochen. "Da ist allerdings noch nichts beschlossen worden", so die Sprecherin. Immerhin gebe es für den Bezirk noch offene Fragen zu klären - etwa die geforderten Ausnahmekontingente, die Anrainer an Nicht-Bezirksbewohner weitergeben können, oder eine Aufstockung des Anteils an Anrainerparkplätzen auf 30 Prozent in bestimmten Zonen.