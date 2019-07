Anrainerparken: Keine Lösung in Wien-Josefstadt und der Inneren Stadt

Bereits seit einem halben Jahr dürfen in Wien Handwerker und Pflegekräfte auf Anrainerparkplätze stehen bleiben. Bisher konnte allerdings keine Lösung für den 1. und den 8. Bezirk gefunden werden.

Laut der Stadt Wien ist daher das Anrainerparken in diesen Bezirken komplett ungültig. Nach einem halben Jahr gibt es hier noch immer keine Lösung. Die Neue Verkehrstadträdtin will in diesen Bezirken allerdings keine Ausnahmen machen.