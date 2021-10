Anrainer wendeten Großbrand in Wr. Neustadt ab

Anrainer haben es in Niederösterreich geschafft, einen Großbrand abzuwenden. Ort des Geschehens war die Mohnblumengasse in Wiener Neustadt.

Die Polizei hat sich am Freitagabend an die Feuerwehr Wiener Neustadt gewandt - und diese zu einem Brandverdacht in der Mohnblumengasse gerufen. Der Tanklöschfahrzeug-Kommandant erkannte vor Ort, dass ein Anrainer den Fassadenbrand bereits mit einem Handfeuerlöscher gelöscht hatte. Das geht aus einer Presseaussendung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt hervor.