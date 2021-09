Anna Netrebko wird 50: Von der Putzfrau zum Opernstar

Anna Netrebko feiert am 18. September ihren 50. Geburtstag. Das Leben der austro-russischen Opernsängerin war bisher alles andere als langweilig und oft von Rückschlägen überschattet. Erst letzte Woche starb etwa ihr Vater.

Anna Netrebko ist Familienmensch, Energiebündel und hochprofessioneller Opernstar. Wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag am Samstag (18. September) starb ihr Vater, wie die austro-russische Sopranistin ihren Hunderttausenden Followern auf Instagram erzählte. Dennoch werde ihr Galakonzert im Moskauer Kreml am 18. September stattfinden, schrieb sie.

Durchbruch von Tod der Mutter überschattet

Dabei verwies sie auf die Fröhlichkeit ihres Vaters: "Er hätte nicht gewollt, dass seine Liebsten nach seinem Ableben diese unglaubliche Energie verlieren, die ihm innewohnte." Bereits im Jahr 2002, als sie ihren internationalen Durchbruch feierte, starb Netrebkos Mutter an Krebs - an dem Tag, als die Sängerin an der New Yorker Metropolitan Opera debütierte.

Netrebko lebt ein glamouröses Leben

Seitdem ist sie zu einer gefeierten Diva aufgestiegen, die ihre Fans mit vielen Postings an ihrem glamourösen Leben teilhaben lässt, aber immer wieder auch ihre Bodenständigkeit durchblitzen lässt. "Was soll die Scheiße, Sommer??? Das war's???", schrieb sie an einem frühherbstlichen Tag Ende August. "Ich habe doch noch so viele Blümchenkleider zum Anziehen."

Das lebhafte Temperament zeigte sich schon in Annas Kindheit im südrussischen Krasnodar nahe der Schwarzmeerküste. "Diese wilde Energie sprudelte, und ich konnte nie ruhig sprechen. Ich schrie immer", erzählte sie in der TV-Dokumentation "Anna Netrebko - Anna The Great" aus dem Jahr 2014. Die Tochter eines Geologen und einer Ingenieurin liebte es, schauzuspielen, sich zu verkleiden und im Mittelpunkt zu stehen. Sie nahm Ballettunterricht und begann als 16-Jährige eine Ausbildung als Sopranistin.

Von der Putzfrau zum Opernstar

Während sie am Konservatorium in St. Petersburg studierte, arbeitete sie als Reinigungskraft am Mariinski-Theater. Im Jahr 1994 wurde sie dort engagiert. Beim Vorsingen überzeugte sie den Intendanten und Dirigenten Waleri Gergijew, der sie wenige Monate zuvor noch putzen gesehen hatte. "Es war nicht nur amüsant und kurios, sondern sogar notwendig, ihr eine Rolle anzubieten", sagte er in der TV-Doku.

Anna Netrebko bei den Salzburger Festspielen 2021











© APA/FRANZ NEUMAYR

Den internationalen Durchbruch schaffte sie 2002, als sie bei den Salzburger Festspielen als Donna Anna in "Don Giovanni" unter dem gestrengen Maestro Nikolaus Harnoncourt debütierte. "Wir waren alle sehr gespannt, ob Nikolaus Harnoncourt diese selbstbewusste, viel lachende junge Frau mögen würde", erzählte Festspielchefin Helga Rabl-Stadler einst. Doch die beiden harmonierten, und Netrebko wurde als Sensation gefeiert. Für Rabl-Stadler liegt Netrebkos Stärke in ihrer großen Musikalität und ihrer besonderen Stimme sowie in ihrer angeborenen schauspielerischen Begabung und ihrem tänzerischen Bewegungstalent. "Sie ist auf der Bühne somit ein Gesamtkunstwerk", sagte sie.

Netrebko seit 2006 Österreicherin

Netrebko lebt in Wien und ist seit 2006 auch im Besitz eines österreichischen Passes. Sie verbringt jedoch auch viel Zeit in Moskau, St. Petersburg und New York. Sie ist an der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera, der Mailänder Scala, dem Moskauer Bolschoi-Theater und anderen führenden Häusern präsent. Mit ihrer Stimme, die neben den hellen Farbtönen auch dunkle Wärme ausstrahlt, hat sie sich ein Repertoire aufgebaut, dass sich von Mozart und lyrischen italienischen und französischen Rollen in den letzten Jahren hin zu dramatischeren Partien ausgeweitet hat. Ihr Debüt in einer großen Wagner-Rolle gab sie 2016 als Elsa in "Lohengrin" in der Dresdner Semperoper.

Auf der Bühne steht sie mittlerweile oft mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov. Mit dem Tenor aus Aserbaidschan ist sie seit 2015 verheiratet. Auf Instagram zeigen die beiden ihre Zuneigung zu Netrebkos 13-jährigem Sohn Tiago, der aus ihrer früheren Beziehung mit dem Bassbariton Erwin Schrott stammt. Modisch teilen Eyvazov und Netrebko ein Faible für Stoffe mit atemberaubend großen, augenfordernden Mustern.

Geburtstagsgala in Moskau

Bei der Geburtstagsgala in Moskau stehen Netrebko und Eyvazov nun mit Starkollegen wie Cecilia Bartoli, Plácido Domingo oder Rolando Villazón auf dem Programm. Dass die Veranstaltung im Kremlpalast, einem der wichtigsten Konzertsäle Moskaus, stattfindet, will ihr Management jedoch nicht politisch verstanden wissen.

Während Netrebko künstlerisch unangefochten ist, hat sie sich in politischen und gesellschaftlichen Fragen Kritik eingehandelt. Sie unterstützte 2012 Wladimir Putin vor der russischen Präsidentenwahl und übergab 2014 eine Spende für Künstler in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Ostukraine. Und 2018 meinte sie gegenüber dem britischen Sender Klassik FM, dass in der Klassikszene sexueller Missbrauch nur passiere, wenn er zugelassen werde. Auf Twitter ruderte sie jedoch schnell zurück: "Kein Opfer eines sexuellen Übergriffes ist je schuld", betonte sie.