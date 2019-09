Anmeldung für gratis VHS Lernhilfekurse startet

Ab Montag können Wiener Schüler zwischen zehn und 14 Jahren wieder für die kostenlosen VHS Lernhilfekurse der Förderung 2.0 angemeldet werden.

Ab Montag, den 30. September, können sich Schüler zwischen zehn und 14 Jahren wieder für die kostenlosen VHS Lernhilfekurse im Rahmen der Förderung 2.0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch anmelden.

Die Kurse starten am 14. Oktober an rund 140 Wiener Schulen. "Mit der Gratis Lernhilfe eröffnen wir allen Wiener Kindern Bildungschancen - und dabei vor allem auch Kindern, deren Eltern zu Hause nicht helfen können. Sie bekommen hier ein hochqualitatives Angebot zusätzlicher Förderung", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kostenlose VHS Lernhilfe an 140 Wiener Schulen

Während die Gratis Lernhilfe von Kindern der Wiener Volksschulen direkt an ihren Schulstandorten in Anspruch genommen werden kann, wird das Angebot für alle zehn- bis 14-Jährigen von den Wiener Volkshochschulen organisiert und findet entweder an der eigenen Schule oder an einer Schule in der Nähe statt.

Über 1.200 VHS Lernhilfekurse werden an rund 140 Schulen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch direkt im Anschluss an den Unterricht angeboten. In den VHS Lernhilfekursen haben Schüler die Möglichkeit, das Gelernte zu festigen, Versäumtes nachzuholen und auch einfach in offener Atmosphäre Fragen zu stellen.

Für Schüler, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, gibt es in den Deutsch Startkursen zusätzliche Übungsmöglichkeiten. Um auf jedes Kind individuell eingehen zu können, beschränkt sich die Gruppengröße auf maximal 10 Schüler. Pro Semester nutzen etwa 10.000 Kinder das Angebot der Gratis Lernhilfe.

Anmeldestart am 30. September

Die Anmeldung für die VHS Lernhilfekurse erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem Standort der VHS. Alle Volksschüler können die Förderung 2.0 wie gewohnt an ihren Schulstandorten in Anspruch nehmen und sich auch direkt an ihrer Schule anmelden.