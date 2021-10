Anmeldung für 11. Energiekosten-Stop-Aktion des VKI startet

Schon zum elften Mal startet der VKI die Aktion "Energiekosten-Stop". Eine kostenlose Anmeldung ist bis 11. Jänner 2022 möglich.

Die Aktion "Energiekosten-Stop" des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) geht in die elfte Runde: Die Konsumentenschützer organisieren wieder ein Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Gas, Ökostrom und besonders nachhaltigem "Umweltzeichen-Strom".

Eine kostenlose Anmeldung ist bis 11. Jänner 2022 auf www.energiekosten-stop.at möglich. Am 19. Jänner sollen dann die Gewinner bekanntgegeben werden, teilte der VKI am Dienstag in einer Aussendung mit.