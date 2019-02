Anmeldefrist für Medizinstudium startet am 1. März

Für alle, die sich für das Medizinstudium anmelden möchten: Die Anmeldefrist startet am 1. März und läuft bis 29. März.

Am Freitag (1. März) startet die Internet-Anmeldung für die Bewerbung um Studienplätze in der Human- oder Zahnmedizin für das Studienjahr 2019/20 an den Medizin-Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Medizinischen Fakultät der Universität Linz. Die Frist läuft bis 29. März, die Aufnahmeprüfung für die insgesamt 1.680 Studienplätze findet an allen Standorten am 5. Juli statt.