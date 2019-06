Ankerbrot-Produktion zieht von Favoriten nach Simmering

Die Wiener Großbäckerei Ankerbrot wird ihre Produktion samt Verwaltung und rund 450 Beschäftigten in drei bis fünf Jahren von Favoriten nach Simmering verlagern.

Noch 3-5 Jahre in Favoriten

Mit dem Käufer in Favoriten sei eine flexible Vereinbarung getroffen worden, die es Anker ermögliche, den Standort so lange fortzuführen, bis die neue Produktionsstätte in Simmering in vollem Umfang in Betrieb genommen werden könne, so Ankerbrot-Geschäftsführer Walter Karger laut Aussendung. "Wir gehen davon aus, dass wir noch 3-5 Jahre in der Absberggasse bleiben werden."