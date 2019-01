"Animation Now for Kids" findet in der Albertina Wien statt.

"Animation Now for Kids" startet in der Albertina Wien

Im Jänner wird der Musensaal in der Albertina in Wien zum Kinoraum für Kinder. In Kooperation mit dotdotdot und dotdotdot 4 Plus wird zu "Animation Now for Kids" geladen.

Am 24., 25. und 26. Jänner findet “Animation Now for Kids” in der Albertina in Wien statt. Teilnehmen können Kinder ab 4 Jahren. Dort erleben die Kleinen, wir eine Zeichnung zum bewegten Bild und einer ganz eigenen Geschichte wird. Anschließend können die Kinder an einem Bastel- und Malprogramm teilnehmen.

Das Programm wurde von Lisa Mai, Festivalleiterin dotdotdot, und Elsy Lahner, Kuratorin für zeitgenössische Kunst, ALBERTINA konzipiert. Die Moderation wird von Lisa Mai, Flora Petrik und Clara Stern (dotdotdot 4plus) übernommen.

Alle Infos zu “Animation Now for Kids” in der Albertina Wien Datum: 24., 25. und 26. Jänner 2019

Uhrzeit: Jeweils um 16:30 Uhr

Adresse: Albertina Wien (Musensaal), Albertinaplatz 1

Anfahrt: U1, U2, U4 (Station Karlsplatz/Oper), U3 (Station Stephansplatz), Straßenbahn: 1, 2, D, 62, 71, Badner Bahn (Haltestelle Kärntner Ring/Oper), Citybus: Linie 2A (Station Albertina)

Tickets: € 5,- Kinder, € 4,- Kinder mit ARTivity-Mitgliedschaft (ALBERTINA) oder kinderaktivcard (wienXtra). € 6,- erwachsene Begleitpersonen (max. 2 Personen pro Kind)

Tickets können an der Ticketkassa erworben werden.