Angespannte Lage um Atomkraftwerk Saporischschja: Wie groß ist die Gefahr?

Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig, einen Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine vorzubereiten. Der ukrainische Generalstab schrieb in seinem täglichen Lagebericht von angeblichen Sprengkörpern auf dem Dach des AKW. Im Gegensatz dazu behauptet Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau, die Gefahr einer "Sabotage vonseiten des Kiewer Regimes ist groß". Beide warnen vor einer Katastrophe, doch wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Hier Fragen und Antwort zum Thema.

Was die Gefahr durch das 1.300 Kilometer entfernte AKW Saporischschja betrifft, so sagte Verena Ehold, Leiterin Strahlenschutzabteilung, bereits im März 2022 dass hier selbst im "allerschlimmsten Fall" für Österreich nur landwirtschaftliche Maßnahmen notwendig gewesen wären, die Einnahme von Jodtabletten wäre hingegen in keinem Szenario notwendig. Das Gesundheitsministerium wies damals darauf hin, dass es auch im Falle einer nuklearen Katastrophe "aller Voraussicht nach keine Notwendigkeit gebe, im ganzen Land Kaliumiodid-Tabletten einzunehmen. Eine Einnahme würde selbst in grenznahen Fällen nur in den am stärksten betroffenen Gebieten erforderlich sein", hieß es in dem Statement. In einem solchen Fall geben die Gesundheitsbehörden bekannt, welche Personen Kaliumiodid-Tabletten einnehmen sollen und in welchen Regionen eine Einnahme notwendig ist. Der Krieg in der Ukraine erfordere jedenfalls "keine Bevorratung von Kaliumiodid-Tabletten für Privatpersonen", betonte das Ministerium.