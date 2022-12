Energieeffizienzgesetz kommt in Begutachtung

Die Regierung hat am Donnerstag angekündigt, dass das Energieeffizienzgesetz in Begutachtung geschickt wird. Das Energiesparen soll mit 190 Mio. Euro pro Jahr bis 2030 unterstützt werden.

Ankündigung: Energieeffizienzgesetz wird in Begutachtung geschickt

Verbindliche Vorgaben inklusive Sanktionierung soll es für diese aber nicht geben - hier verweist Gewessler darauf, dass es ohnehin gesetzlich verankerte Ziele gebe, an die sich die Bundesländer wohl halten würden. Dass die 190 Mio. Euro an Förderungen im Vergleich zu den heute verkündeten Milliardenhilfen für die Wirtschaft gering ausfallen würden, ließ die Ministerin nicht gelten. Auch die "Symptombekämpfung" sei wichtig, und der größte Hebel für die Energieeffizienz sei das "Preissignal". Die 190 Mio. Euro würden auf Berechnungen des Umweltbundesamtes basieren und seien bereits budgetiert.

Energieeffizienzgesetz: Begutachtung endet am 18. Jänner

"Wir machen uns gemeinsam an die Arbeit und dichten die Fenster in unserem Haus Österreich ab", so die Ministerin vor Journalisten. Die Begutachtung läuft nun bis 18. Jänner. Zur Beschlussfassung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, die Bundesregierung ist also auf Unterstützung durch die Opposition angewiesen.