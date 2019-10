Angeklagter soll Mitarbeiter mit Pistole bedroht haben: Haftstrafe nach Banküberfall

Am Montag ist ein Mann nach einem Banküberfall im Bezirk BAden zu eienr Haftstrafe verurteilt worden. Bei dem Überfall soll er 113.000 Euro erbeutet haben.

Nach einem Banküberfall in Möllersdorf in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist ein Rumäne am Montag in Wiener Neustadt zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte laut Anklage am 28. Mai 2014 Mitarbeiter des Geldinstituts mit einer Pistole bedroht und 113.000 Euro erbeutet. Er erhielt laut Gericht nicht rechtskräftig ein Jahr Zusatzstrafe zu einer früheren Verurteilung in Höhe von 14 Jahren.