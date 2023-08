Angeblich 99% der Kassenarzt-Stellen in Wien besetzt - Hacker: "Glatter Hohn"

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) übt Kritik an der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), denn die offiziellen Zahlen zu den Planstellen findet er "nicht nachvollziehbar". Laut einem Medienbericht hatte die ÖGK angegeben, dass weit über 99 Prozent der Kassenarztstellen in Wien besetzt seien.

Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker übt Kritik an ÖGK-Kassenarztzahlen

"Jeden Tag suchen die Wienerinnen und Wiener verzweifelt in jedem Fach einen niedergelassenen Arzt - vom Allgemeinmediziner über Gynäkologen bis zum Orthopäden", so Hacker. In einer Auswertung der ÖGK sei am Sonntag jedoch behauptet worden, dass 99,4 Prozent aller Kassenarztstellen in Wien besetzt seien. In der Allgemeinmedizin sollen es 99,3 Prozent sein. Von den 800 Planstellen in der Allgemeinmedizin seien demgemäß nur sechs Stellen nicht besetzt.