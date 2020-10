Andrej Rublew ist erster Finalist des Erste Bank Open

Andrej Rublew steht als erster Finalist des Erste Bank Opens in Wien fest. Sein Halbfinal-Gegner Anderson musste wegen Blessur aufgeben. Im Finale trifft er auf Lorenzo Sonego (ITA) oder Daniel Evans (GB).

Andrej Rublew ist der erste Finalist des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Der als Nummer 5 gesetzte Russe, der im Viertelfinale Titelverteidiger Dominic Thiem ausgeschaltet hat, profitierte am Samstag beim Stand von 6:4,4:1 von der Aufgabe von Kevin Anderson. Der Südafrikaner hatte sich am rechten Oberschenkel behandeln lassen.