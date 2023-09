Andreas Wabl rätselt, was aus den Grünen geworden ist

Andreas Wabl rätselt derzeit, was aus den Grünen geworden ist. Die Spurensuche des 72-jährigen Mitbegründers der Partei erscheint dieser Tage in Buchform.

Andreas Wabl: "Bild zwischen Träumerei und Realismus"

Es sei "die Zerstörung unserer Lebensräume und das Missachten der Demokratie" gewesen, die ihn zu einem politischen Menschen gemacht habe, schreibt der 72-Jährige, der 1986 unter jenen war, die für die Grünen erstmals in den Nationalrat einzogen. Von diesen acht sei nur er geblieben. "Alle anderen haben sich von der Politik zurückgezogen, sich komplett mit den Grünen verworfen oder sind nicht mehr am Leben", schreibt Wabl in der fast 200-seitigen Mischung aus persönlich gefärbter Parteihistorie und Interviewsammlung.

Ablehnende Stimme von Lena Schilling

Andreas Wabl über die Grünen

Wohlwollende Worte kommen von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der aus SPÖ-Sicht feststellt, es sei "keine Schande, die Grünen zu wählen". Dass die Grünen sehr pragmatisch geworden seien, meint Ex-Bundessprecherin Eva Glawischnig. Sie selbst - beim Aufstieg an die Parteispitze gerade von Schwangerschaftsübelkeit geplagt - sei in dieser Spitzenposition ausgebrannt: "Was ich am grünen Stil nicht mag, ist, dass wir nicht gut auf uns selbst aufpassen. Das ist schade, denn so viele Grüne sind wir ja nicht."