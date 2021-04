Andreas Lust spielt HC Strache in Sky-Serie zur "Ibiza Affäre"

Viele bekannte Gesichter werden in der Miniserie von Sky zur "Ibiza Affäre" zu sehen sein, darunter auch die Schauspieler Andreas Lust und Nicholas Ofczarek.

Die Dreharbeiten zur Sky-Miniserie über die "Ibiza Affäre" befinden sich in der letzten Phase. "Noch kurze Zeit" werde in Wien gedreht, die Arbeiten auf Ibiza seien bereits abgeschlossen, teilte der Sender am Donnerstag mit.