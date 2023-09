Andreas Gruber rettete Wiener Austria Punkt gegen Klagenfurt

Die Wiener Austria muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf einen Sieg warten. Andreas Gruber rettete den Veilchen mit einem Last-Minute-Tor einen Punkt gegen Klagenfurt. Die Wiener bleiben weiter auf Rang neun hängen, Klagenfurt rutschte hinter den LASK auf Platz vier zurück.

In der 6. Runde der Fußball-Bundesliga mussten sich Austria Wien-Trainer Manfred Fischer und Co. gegen die Austria aus Klagenfurt zuhause mit einem 2:2 (1:1) zufriedengeben und warten damit schon vier Ligapartien auf einen "Dreier". Der Punkt fühlte sich am Sonntag aber fast wie ein voller Erfolg an, gelang Andreas Gruber doch erst in der Nachspielzeit (91.) der verdiente Ausgleich.