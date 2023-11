Andreas Gabalier trat am Samstag vor ausverkaufter Wiener Stadthalle auf

Andreas Gabalier trat am Samstag in der Wiener Stadthalle auf.

Am Samstag ging in der Wiener Stadthalle das Abschlusskonzert von Andreas Gabaliers aktueller Tour über die Bühne. Das Konzert war ausverkauft, zahlreiche Fans kamen in Tracht und Dirndl.

Lederhose und Drindl gehören dazu, wenn "Volksrock'n' Roller" Andreas Gabalier auftritt. Am Samstag gastierte er in der Wiener Stadthalle. Das Konzert ist der Abschluss seiner aktuellen Tour und war ausverkauft.

Laut der ORF-Sendung "Wien Heute" kamen fast zwei Drittel der Konzertbesucher in Tracht. Bereits am Nachmittag hätten einige Fans schon vor der Wiener Stadthalle ausgeharrt. Das Konzert war der 26. Auftritt der neuen Tour. Gabalier hat in der Wiener Stadthalle 300.000 Tickets verkauft. Ziel der Show sei es, so Andreas Gabalier zum ORF, eine "gute Zeit und eine sehr sehr atypische Zeit in der heutigen turbulenten Zeit in der wir uns bewegen" zu haben.