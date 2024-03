Änderung bei Verteilung von HNO-Kompetenzen in Wien

Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) fasst die HNO-Kompetenzen in Zukunft in Schwerpunkt-Kliniken zusammen.

Analog zu anderen medizinischen Fachbereichen wie Dermatologie und Urologie ist auch die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ein Fachbereich, in dem die Schwerpunktbildung auf internationaler Ebene "State-Of-The-Art" ist, hieß es am Montag in einer Aussendung. Bisher verfügte der WIGEV über HNO-Abteilungen in den Kliniken Donaustadt, Landstraße, Favoriten, Hietzing und dem AKH.