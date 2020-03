Analyse zeigt: Österreicherinnen wohnen am liebsten in Wien

Anhand von Suchanfragen wurden die Wohnvorlieben der Österreicherinnen unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich: Die Österreicherinnen wohnen am liebsten in Wien.

Österreicherinnen suchen vermehrt nach Mietwohnungen

„Wir haben die Suchanfragen tausender Frauen bezüglich der Kriterien Miete oder Eigentum verglichen. Und es gibt eine klare Tendenz“, erklärt FindMyHome.at Geschäftsführer Benedikt Gabriel: „Die Österreicherinnen wollen mieten – denn 67 Prozent der Userinnen suchen nach Mietimmobilien. Der Frauenanteil bei Kaufobjekten liegt hingegen bei rund 59 Prozent, also ein gutes Stück niedriger. Schaut man sich im Vergleich dazu die männlichen Zahlen an, so kann man fast von einer Werteumkehr sprechen. Denn: Bei Männern hat Eigentum mit knapp 10 Prozent die Nase vorne“.