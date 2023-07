An diesen Orten in Wien ist Picknicken besonders schön

Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, um an einem sonnigen Tag ein Picknick zu machen. Besonders beliebt sind die Donauinsel, der Lainzer Tiergarten und der Schönbrunner Schlosspark. Wir haben die schönsten Picknick-Plätze für euch auf einem Blick.

In Wien kann man auf vielen grünen Wiesen entspannen und beim Picknicken eine herrliche Aussicht auf die Stadt genießen. Für die kulinarische Verpflegung bieten sich die Wiener Märkte an, wo man frisches Obst und Gemüse, Käse, Wurst und Brot findet. Wer keine eigene Picknickausrüstung hat, kann sich diese in einem der vielen Verleihstationen ausleihen.