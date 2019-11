An 16-Jähriger vergangen: Fußballtrainer im Bezirk Baden unter Verdacht

Ein 32-jähriger Fußballtrainer aus dem Bezirk Baden soll sich an einer 16-Jährigen vergangen haben, die für seinen Verein spielte. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten brisantes.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag festgenommen, bestätigte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag einen Onlinebericht des "Kurier". Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des 32-Jährigen wurde kinderpornografisches Material sichergestellt.