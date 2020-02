Amtsblatt der Stadt Wien bietet mehr News und zeigt sich im neuen Design

Einen Relaunch erhielt das Amtsblatt der Stadt Wien, das sich seit Kurzem im neuen Markenauftritt der Stadt präsentiert. Neues Layout und neuer Schriftsatz prägen das Bild.

Amtsblatt der Stadt Wien: Neue Inhalte

Hier geht’s zur Bestellung des Amtsblattes

Das Amtsblatt erscheint einmal in der Woche am Donnerstag. Ein Jahres-Abo kostet 44 Euro und kann online an die gewünschte Adresse bestellt werden.