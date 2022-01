Amstettner soll Kinder missbraucht haben: Polizei sucht Opfer

Die Mitarbeiterin eines Jugendzentrums erstattet am 30. Dezember Anzeige bei der Polizei Amstetten, weil ein 13-Jähriger missbraucht worden sein sollte. Die Polizei kam einem 40-Jährigen auf die Spur.

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Unmündiger ist ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Es gehe um Vorfälle im vergangenen Dezember und auch schon 2012, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Der Beschuldigte war geständig. Mögliche weitere Opfer sollen mit der Polizeidirektion Amstetten (Tel.: 059133-3100) in Kontakt treten.