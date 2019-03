Amstetten: Pkw-Lenker bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Amstetten waren fünf Fahrzeuge involviert. Ein Pkw-Lenker musste schwer verletzt aus seinem Auto befreit werden.

Auf der B1 in Amstetten hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach Polizeiangaben wurde dabei ein 36-jähriger Pkw-Lenker in seinem Wagen eingeklemmt.