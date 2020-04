Amstetten: 40 Feuerwehr-Mitglieder bei Bränden im Einsatz

In Amstetten sind die Feuerwehren am Mittwochnachmittag doppelt gefordert worden. Einerseits stand ein Holzlagerplatz in Flammen, fast zeitgleich brach in der Katastralgemeinde Schönbichl ein Flurbrand aus.

Nach Angaben von Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten waren beide Geschehen unter Kontrolle, in Summe waren 40 Mitglieder dreier Wehren im Einsatz.

Holzlagerplatz in Flammen und Flurbrand forderten Feuerwehren

Bei den Löscharbeiten auf dem Holzlagerplatz in der Mostviertler Bezirkshauptstadt wurden laut Gutlederer bis etwa 17.00 Uhr rund 50.000 Liter Wasser benötigt. An Ort und Stelle waren unter anderem ein Tankfahrzeug sowie ein Kranwagen. Das Holz wurde mit einem Spezialschaum benetzt, großteils gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz vor. Das Übergreifen der Flammen auf ein nahes Waldstück wurde Gutlederer zufolge verhindert.

Auch in Schönbichl wurde der Brand im Zaum gehalten. Hier wurden die Löschmaßnahmen durch starken Wind erschwert.