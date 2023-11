AMS setzt auf modernisierte Jobvermittlung

Das Arbeitsmarktservice (AMS) plant, seine Jobvermittlung effizienter zu machen und wird dabei zukünftig auf das sogenannte Kompetenzmatching setzen.

Statt sich auf Berufsbezeichnungen zu konzentrieren, sollen verstärkt die Fähigkeiten der Arbeitssuchenden in den Vordergrund gerückt werden, wie Johannes Kopf, der Chef des AMS, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte. Das Ziel des AMS ist eine präzisere und schnellere Vermittlung, die den Anforderungen einer komplexen Arbeitswelt gerecht wird.

AMS setzt bei Suche nach Kompetenzen auf Datenbank

"Immer mehr Firmen suchen etwas, wo sie nicht mehr wissen, wie man es nennt"

Das AMS begegnet damit der zunehmenden Komplexität am Arbeitsmarkt, die ständige neue Berufsbilder hervorbringt und zunehmende Spezialisierung erfordert. "Es lassen sich unsere Berufe nicht mehr in diese 'Kasterln' fügen, die wir von früher kennen", so Kopf. Und: "Immer mehr Firmen suchen etwas, wo sie nicht mehr wissen, wie man es nennt." Laut Petra Draxl, Vorständin des AMS, ist es besonders wichtig, dass die Organisation auf die Veränderungen von beruflichen Spezialisierungen, der Akademisierung und ähnlichen Trends am Arbeitsmarkt reagiert. Sie betonte auch die Bedeutung der Vermittlungstätigkeiten des AMS und wies darauf hin, dass im Jahr 2022 über vier Millionen Vermittlungsvorschläge erstellt wurden.