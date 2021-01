American Football vielleicht bald mit Wiener NFL-Spieler

Der Wiener Schaffer könnte schon bald in einem Team der NFL unterkommen.

Nach dem Tiroler Sandro Platzgummer, der aktuell bei den New York Giants engagiert ist, könnte in der National Football League (NFL) bald ein zweiter Österreicher im Einsatz sein. Nach fünf Jahren im Team der Elite-Universität von Stanford hat der Wiener Thomas Schaffer angekündigt, sich für den Draft vom 29. April bis 1. Mai anzumelden. Er hofft in den sieben Draft-Runden von einem der 32 Teams gezogen zu werden.

"Ich bin stolz anzukündigen, dass ich meinen Kindheitstraum erfüllen werden und mich für den 2021 NFL-Draft anmelde", verkündete der 24-jährige Wiener auf Twitter.

Platzgummer ist übrigens aktuell Mitglied des Trainingskaders bei den Giants, er kam bisher noch nicht zum Einsatz.