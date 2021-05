American Football: Dacia Vienna Vikings scheiterten im CEFL-Halbfinale

Mit 20:13 konnten sich die Swarco Raiders Tirol am Samstag gegen die Dacia Vienna Vikings durchsetzen und somit die Chance auf den vierten Titel in Serie wahren.

Die Swarco Raiders Tirol haben in der Central European Football League (CEFL) die Chance auf den vierten Titel in Serie gewahrt. Die Raiders entschieden am Samstag in Innsbruck das Österreicher-Duell im Halbfinale gegen die Dacia Vienna Vikings mit 20:13 für sich. Der Gegner im Finale (CEFL Bowl XV) am 26. Juni wird am 13. Juni zwischen Schwäbisch Hall Unicorns und dem Schweizer Club Calanda Broncos ermittelt.