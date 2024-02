Amazon Prime: Entscheidung von Handelsgericht Wien nach VKI-Klage gegen AGBs

Laut dem Handelsgericht Wien besteht bei den Vertragsbestimmungen des Mitgliedsprogramms Amazon Prime Anpassungsbedarf.

Die Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) bezieht sich auf 8 Klauseln von Amazon Prime, die Mitgliedsgebühren, Zahlungsmethoden und das Widerrufsrecht betreffen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, so der VKI in einer Aussendung am Dienstag.