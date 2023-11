Amazon gibt Pläne für Verteilzentrum in St. Valentin auf

Die Pläne für ein Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin in Niederösterreich werden nicht umgesetzt.

Nachdem die in der Stadt mit absoluter Mehrheit regierende SPÖ vor der Gemeinderatssitzung nächsten Dienstag angekündigt hat, einer Ansiedlung nicht zuzustimmen, wird der Onlinehändler das Projekt "nicht weiter verfolgen". Man werde das Votum respektieren und "andere Möglichkeiten suchen, unser bestehendes Netzwerk in Österreich zu optimieren", teilte ein Sprecher mit.

"Wir bedauern die Entscheidung gegen die Ansiedlung und bedanken uns für den konstruktiven Austausch mit den Bürger:innen und Gemeindevertreter:innen von St. Valentin", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Amazon. Geplant war, dass Fraktal Development Grundstücke kaufen und entwickeln sowie an den Onlinehändler weitervermieten sollte. Dabei hätte es sich um das fünfte Verteilzentrum von Amazon in Österreich gehandelt.